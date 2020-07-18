Son dakika güncel: 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kazada ölen kız kardeşi defnedildi
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Son dakika güncel: 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kazada ölen kız kardeşi defnedildi

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi Nefes Rüzgar Efe (38), memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Son dakika güncel: 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kazada ölen kız kardeşi defnedildi
18.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:40

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi Nefes Rüzgar Efe (38), memleketi Karabük'te toprağa verildi.
Hendek Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Efe'nin cenazesi, Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyüne getirildi.

Çukurören Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Efe'nin ailesi ve yakınları, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Efe, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit edilen 37 yaşındaki ağabeyi Barış Efe'nin köy mezarlığındaki kabrinin yanında toprağa verildi.

Dün, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Murat Arıkan ve Nefes Rüzgar Efe hayatını kaybetmiş, aralarında Efe'nin oğlu Mert İlkkan Duru'nun da bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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