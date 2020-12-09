Son dakika! Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı
09.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:34
Edinilen son dakika gelişmesine göre Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.
Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.
Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara