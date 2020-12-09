Son dakika! Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı

09.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:34
Son dakika! Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.

Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

İlgili Haberler

İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Pınar Altuğ Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:35:36. #1.14#
title