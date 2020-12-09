Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
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Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı

09.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:01

Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.

Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı

GÜMÜŞHANE - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı. Arbede sırasında silahını ateşleyen İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devler Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanına silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

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