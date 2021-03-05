Son dakika! Gümüşhane'den şehitler için 560 hatim

Son dakika haberler... Gümüşhane'de bulunan 560 camide dün gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz ve tüm şehitler için hatim okundu, duası Cuma namazı öncesi yapıldı.

Gümüşhane'de bulunan 560 camide dün gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz ve tüm şehitler için hatim okundu, duası Cuma namazı öncesi yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve 11 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu helikopter kazasının ardından Gümüşhane Müftülüğü organizasyonunda il genelindeki 560 camide hatim okundu.

Türkiye'yi yasa boğan ve helikopterde bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit düştüğü kazanın ardından gerçekleşen hatim etkinliğinin duası yine tüm camilerde bugün kılınan Cuma namazı öncesinde okundu.

Helikopter kazasından sağ kurtulan askerlerden birisinin de Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyünden Binbaşı Alptekin Köprülü olduğu belirtilerek hem Köprülü hem de diğer yaralı asker için Allah'tan şifa dilendi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı