Son dakika! Gümüşhane'de maske takma oranı bir gecede arttı
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Son dakika! Gümüşhane'de maske takma oranı bir gecede arttı

Son dakika habere göre Gümüşhane'de maske takma oranı bir gecede arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarının ardından vatandaşlarda hem üzüntü hem de kızgınlık hakim Yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek şehir olduğu açıklanan Gümüşhane'de...

18.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:17

Gümüşhane'de maske takma oranı bir gecede arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarının ardından vatandaşlarda hem üzüntü hem de kızgınlık hakim

GÜMÜŞHANE - Yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek şehir olduğu açıklanan Gümüşhane'de vatandaşlar maske ve sosyal mesafeye vurgu yaparken, bazı vatandaşlar da şehre gelen gurbetçileri suçladı.

Gümüşhane'nin Korona virüs hastalığında vaka sayısına göre ölüm oranının yüzde 12,4 olarak dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından Gümüşhane caddelerinde maske takan insan sayısında artış yaşandı.

Caddelerde güvenlik güçlerinin resmi araçlardan sürekli maske ve sosyal mesafe anonsu yaptığı, cami hoparlörlerinden günün belirli saatlerinde uyarıların yapıldığı Gümüşhane'de vatandaşlar hem üzüntülerini hem de tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlardan Temel Kalaycı yaptığı açıklamada "Açıklamayı bende izledim ve çok üzüldüm. Halkımız gereken ihtimamı göstermiyor. Maskeler çenelerin altında. Kurallara riayet etmek lazım. İlimizin böyle bir listede birinci sırada çıkmasına üzüldüm" diyerek üzüntüsünü dile getirirken, Zonguldak'dan gelen Muammer Taşdelen ise "Ben oradayken durum orada da aynıydı. Şimdi buraya geldik, burada da aynı oldu" derken, Recep Taşdelen isimli vatandaş ise "İstanbul, İzmit'ten gelen vatandaşların kendilerini korumamalarından kaynaklı bu durum. Şuanda herkes kurallara uyuyor" ifadeleriyle açıklamanın ardından maske takma oranının arttığını kaydetti.

Özcan Mahallesi Muhtarı Feyyaz Yüce ise yaptığı açıklamada "Gümüşhane'de çok fazla vaka yok. Yalnız dışarıdan gelenlerle vaka sayımız arttı. Kurallara uymamız lazım. Uyulmadıkça bu vakalar devam eder. Vakaların artmaması için kurallara uymak lazım" uyarısında bulundu.

Gümüşhane'nin temiz bir şehir olduğunu belirtip kurallara uyulması çağrısında bulunan emekli öğretmen Muhittin Yılmaz ise "Burada çok vaka yoktu. Nasıl oldu anlamadık. Gümüşhane temiz bir şehir. Kurallara uymak zorundayız" şeklinde konuştu.

Şehre gelen gurbetçileri eleştiren Mahir Karacan ise "Vatandaş olarak hepimizin kurallara uyması lazım. Bu hayat memat meselesi. Maske konusunda duyarsızlık fazla. Kendimizi, diğer insanları düşüneceğiz. Polisi görünce emniyet kemeri takar gibi maskeyi takıyoruz. Vatandaş olarak bu konularda bilinçsiz ve eğitimsiziz. Yarın İtalya gibi olursak vay halimize. Dikkat etmemiz lazım. Gümüşhaneli yazlıkçılarımızın maskeleri kollarında, yakalarında, kulaklarında asılıyor. Niye takmıyorsunuz dediğimiz de 'Gümüşhane'de bir şey yok ki' diyorlardı. Millet olarak maalesef böyleyiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada vaka sayısına göre vefat oranının yüzde 12,4'lük oranıyla en yüksek olduğu şehrin Gümüşhane olduğunu açıklamıştı.

Son dakika! Gümüşhane'de maske takma oranı bir gecede arttı

Kaynak: İHA

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