Son dakika... Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina kararı alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Karamustafa köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik