Son Dakika | Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı Gelen son dakika haberine göre Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesine bağlı Evren köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 20.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Kaynak: AA