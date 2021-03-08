Son dakika: Gümüşhane'de bir apartman karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Bengim Apartmanı A Blok'ta pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.

Karantinanın, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik