Son dakika: Gümüşhane'de bir apartman karantinaya alındı
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Son dakika: Gümüşhane'de bir apartman karantinaya alındı

08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:46
Son dakika: Gümüşhane'de bir apartman karantinaya alındı

Son dakika haberler... Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Bengim Apartmanı A Blok'ta pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.

Karantinanın, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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