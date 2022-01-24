Son dakika... Gümüşhacıköy'de polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
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Son dakika... Gümüşhacıköy'de polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika... Gümüşhacıköy'de polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı koordinesinde Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karlı havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında polis ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama bıraktı.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri

Gümüşhacıköy, Amasya, Polis, kar, Güncel, Haber

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