Son dakika... Gümüşhacıköy'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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Son dakika... Gümüşhacıköy'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

18.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:16
Son dakika... Gümüşhacıköy'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika gündem haberi: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, ilçede cuma günleri kurulan halk pazarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Fırat, dünyada etkisini sürdüren, binlerce insanın canına mal olan salgına karşı tedbirlerin önemine dikkati çekerek, herkesin bu sorumluluğu bilmesi gerektiğini, aksi davranışlarda bulunanların ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını anlattı.

Gümüşhacıköy'de duyarlılığı artırmak için sürekli denetim yapıldığını belirten Fırat, "Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlar bu konuda duyarlı. Her an bu duyarlılığın devam etmesini vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bunun bir kul hakkı olduğunu, başkasının hakkını gasbetmemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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