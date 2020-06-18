Son dakika! Gülnar'da öğrenciler için "Trafik Eğitim Parkuru" Son dakika habere göre Mersin'in Gülnar ilçesindeki bir ilkokula Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki bir ilkokula Trafik Eğitim Parkuru yapıldı. Kaymakam Mustafa Ayvat, 100. Yıl İlkokulu'ndaki parkurun açılış törenindeki konuşmasında, çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerin, ülkenin geleceği olduğunu belirten Ayvat, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte parkurda trafik eğitiminin verileceğini aktardı. Konuşmanın ardından açılış yapıldı. Kaynak: AA