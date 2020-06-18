Son dakika! Gülnar'da öğrenciler için "Trafik Eğitim Parkuru"
Son dakika habere göre Mersin'in Gülnar ilçesindeki bir ilkokula Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.
18.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:48
Mersin'in Gülnar ilçesindeki bir ilkokula Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.
Kaymakam Mustafa Ayvat, 100. Yıl İlkokulu'ndaki parkurun açılış törenindeki konuşmasında, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.
Öğrencilerin, ülkenin geleceği olduğunu belirten Ayvat, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte parkurda trafik eğitiminin verileceğini aktardı.
Konuşmanın ardından açılış yapıldı.
Kaynak: AA