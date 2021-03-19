Son dakika: Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
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Son dakika: Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

19.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:09
Son dakika: Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Son dakika haberleri... MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay'ı (25), öldüren erkek kardeşi, polis ekiplerinin 30 güvenlik kamerasının 41 saatlik kaydının incelenmesiyle yakalandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay'ı (25), öldüren erkek kardeşi, polis ekiplerinin 30 güvenlik kamerasının 41 saatlik kaydının incelenmesiyle yakalandı. 

Olay, salı günü öğle saatlerinde, Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay, evde silahlı saldırıya uğradı. Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar'ın erkek kardeşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı güzergahı tespit etti. Güzergahta bulunan 30 güvenlik kamerasından elde edilen 41 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri topladı. Yapılan araştırmanın sonucunda, Gülbahar'ın erkek kardeşi 17 Mart günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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