Son dakika! Gül: "Hukuk devletinde sadece mahkeme kararları değil her türlü tasarruf, gerekçesiyle keyfilikten ayrılır"
Son dakika haberleri... Salonun iç/genel planı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuştu.
Salonun iç/genel planı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç