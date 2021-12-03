Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakan Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi. (1)