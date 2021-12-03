Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı... - Haberler
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Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakan Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi. (1)

Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

Adalet Bakanı Gül: 'Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

Adalet Bakanı Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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