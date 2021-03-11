Son dakika... Güdül'de koronavirüs denetimleri
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Son dakika... Güdül'de koronavirüs denetimleri

11.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:32
Son dakika... Güdül'de koronavirüs denetimleri

Son dakika haberi... Güdül ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin ardından ilçede ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Güdül ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin ardından ilçede ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, işyerlerine ve esnafa gerçekleştirdikleri denetimlerde yapılması gerekenler ile salonlarda, kafeteryalarda, lokantalarda müşteri kabulünün yüzde 50'yi aşmaması gerektiğini hatırlattı.

İlçede oluşturulan 8 ekibin, günlük denetimlere devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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