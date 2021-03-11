Son dakika... Güdül'de koronavirüs denetimleri

Güdül ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin ardından ilçede ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, işyerlerine ve esnafa gerçekleştirdikleri denetimlerde yapılması gerekenler ile salonlarda, kafeteryalarda, lokantalarda müşteri kabulünün yüzde 50'yi aşmaması gerektiğini hatırlattı.

İlçede oluşturulan 8 ekibin, günlük denetimlere devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak