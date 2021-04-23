Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon

Son dakika haberlerine göre Kendilerini devlet görevlisi gibi gösterip, adlarına Gri Pasaport düzenleyerek yurtdışına kaçırma olayını organize eden suç örgütü, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi.

Kendilerini devlet görevlisi gibi gösterip, adlarına Gri Pasaport düzenleyerek yurtdışına kaçırma olayını organize eden suç örgütü, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kendilerini devlet görevlisi olarak gösterip 6 bin Euro karşılığında yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyon başlatıldı

Kendilerini devlet görevlisi olarak gösterip, 6 bin Euro karşılığında sivil vatandaşları yurtdışına kaçıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, S.B., S.G., A.Y., Ü.B., S.V. ve S.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahıs kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.V. ve S.G. isimli şahıslar tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilirken, diğerleri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı