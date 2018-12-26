Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
Son dakika! İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan, PKK'nın sözde Amed Eyalet Sorumlusu Botan kod adlı Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
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