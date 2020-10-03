Son dakika... Gratis "en sevilen kişisel bakım marketi" seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Gratis "en sevilen kişisel bakım marketi" seçildi

03.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:54
Son dakika... Gratis

Son dakika haberleri: Gratis, Türkiye'nin en sevilen markalarının belirlendiği "Lovemarks 2020 Araştırması"nda "Kişisel Bakım Marketi" kategorisinde "Lovemark" seçildi.

Gratis, Türkiye'nin en sevilen markalarının belirlendiği "Lovemarks 2020 Araştırması"nda "Kişisel Bakım Marketi" kategorisinde "Lovemark" seçildi.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından 16 kategoride en sevilen markaların belirlendiği Lovemarks 2020 Araştırması, MediaCat ve Ipsos iş birliği ile bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirildi.

Gratis, Türkiye'yi temsilen farklı illerden 2 bin kişinin katılım sağladığı araştırmanın sonucunda rakiplerini geride bırakarak "Kişisel Bakım Marketi" kategorisinde birinci oldu.

Verilen bilgiye göre, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 11 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandırarak Gratis Kart sahibi 9 milyon kişiye ulaşan Gratis, müşteri deneyimleri ile elde ettiği başarı ve sürdürülebilirlik sayesinde Lovemarks 2020 Araştırması'nda Türkiye'nin en sevilen kişisel bakım marketi seçildi.

Dünyaca ünlü markaların da içinde bulunduğu yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerinin keyifli alışveriş deneyimi yaşamasını da sağlayan Gratis, hizmetlerini de bu yönde geliştirmeye devam ederek sektöründe kusursuz alışveriş sürecini sunan tek marka olmayı hedefliyor.

Bu hedefi doğrultusunda kendi sektöründe bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıllarda koşulsuz iade hizmetini başlatan Gratis, ayrıca müşteri beklentileri doğrultusunda Beauty konsepti ile güzellik hizmetleri de sunuyor.

Müşteri memnuniyeti ve keyifli alışveriş deneyimlerini hedefleyerek sunduğu hizmetlerin başarısını bu kez "Lovemark" ödülü ile taçlandıran Gratis, daha önce de "Aşık Olunan Marka", "Müşteri Deneyimlerini En İyi Yöneten Marka", "Kişisel Bakım Sektörünün En Teknolojik Markası" ve "Kişisel Bakım Sektörünün 1 Numaralı Markası" gibi pek çok ödül aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ayhan Bilgen İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Seda Sayan Demet Akbağ Ercan Kesal
Spor Samatta Erol Bulut Ali Palabıyık Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Ekim Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Gratis "en sevilen kişisel bakım marketi" seçildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 13:58:51. #1.14#
title