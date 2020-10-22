Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

Dolarda yaşanan değişim altın fiyatlarını da etkiledi. Altının gramı 491 lira seviyelerine yaklaştığı dakikalarda ons altındaki yükseliş sonrası bir kez daha bu rakama ulaşmıştır. Dolardaki yükseliş gram altını yeniden harekete geçirdi. Çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?