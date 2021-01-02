Son dakika! Gözyaşları içinde köpeğini öldürenin bulunmasını istedi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde SultanTezcel'in (38) köpeği

'Zeytin', yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü. Tezcel, toprağa verdiği köpeğine otopsi yapılmasını isteyerek, şüphelinin bulunması için gözyaşı döktü.

Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Sultan Tezcel'in 2 aylıkken alıp beslediği fino cinsi 'Zeytin' isimli 7 yaşındaki köpeği, yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vuruldu. Tezcel, dün sabah evinin bahçesinde bulamadığı köpeğini, çocukları ile aramaya başladı. Tezcel ve çocukları, yaptıkları arama sonunda evlerine yakın boş arazide Zeytin'i göğsünden tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu.Gözyaşları içinde jandarmaya ihbarda bulan aile, köpeği vurulduğu arsanın yakınlarına gömdü. Sultan Tezcel, aileden biri gibi sevdikleri köpeklerine otopsi yapılmasını isteyerek, şüphelinin yakalanıp, cezasını çekmesini istedi.'OTOPSİ YAPILSIN'Köpeğinin mezarı başında gözyaşı döken Sultan Tezcel, "Köpeği boş arazide bulduk. Eşim öldüğünü söyledi. Önce otomobil çarptığını sandık. Koşarak yanına geldik ve ters çevirdiğimizde sol göğsünden kurşunla vurulduğunu gördük. Bacaklarında da yaralar vardı. Tasmasından asılarak sürüklenmiş gibiydi. Bacaklarında yaralar vardı. Ölü halde bulduk. Biz onu iki aylıkken aldık. Gözümüz gibi baktık. Kimin yaptığının bulunmasını istiyorum. Biz ailecek onu çok seviyorduk. Yılbaşı gecesi oldu. Yılbaşı kutlaması gibi kutlama yapmışlar. Gerekirse otopsi yapılsın. Kimin vurduğu meydana çıksın. Ben kimin yaptığının bulunması istiyorum. Evimizden sanki cenaze çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN