HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da ikamet eden iki çocuk annesi, eşinin rahatsızlanıp çalışamaz duruma gelmesiyle zor durumda kaldı.

Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu
09.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:00

Kastamonu'da ikamet eden iki çocuk annesi, eşinin rahatsızlanıp çalışamaz duruma gelmesiyle zor durumda kaldı. Hibe desteği alan kadın, yıllardır hayalini kurduğu terzi dükkanını açtı. 43 yaşında kendi işinin patronu olan ve bir zamanlar kredi kartı bile verilmeyen kadın girişimci, cebinde ekmek parası dahi yokken kurduğu işletmede şu anda siparişlere yetişemiyor.

Kastamonu'da ikamet eden iki çocuk annesi 43 yaşındaki Sabiha Şişman, 2014 yılında eşinin rahatsızlanıp çalışamaz duruma gelmesinin ardından sıkıntıya düştü. İş aramaya başlayan Sabiha Şişman, bir yandan çocuklarına baktı. Sabiha Şişman, tam ümidini kaybettiği sırada çaresizce Cumhuriyet Meydanında otururken gözü KOSGEB tabelasına takıldı. Cebinde ekmek parası dahi olmayan Sabiha Şişman, KOSGEB uzmanlarının da yönlendirmesiyle aldığı 30 bin liralık destekle kendi işletmesini kurdu. 2014 yılından beri başarılı bir şekilde işini yürüten Sabiha Şişman, bir zamanlar çaresizce iş ararken şu anda kurduğu işletmede siparişlere yetişemiyor.

Gittiği bankalardan olumsuz yanıt alan hatta kendisine kredi kartı dahi verilmeyen Sabiha Şişman, devlet desteği ile kendi iş yerini açarak hem aile ekonomisine destek sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda üniversite sınavına da giren Sabiha Şişman, moda tasarım bölümü okuyarak işini büyütmek, yanında daha fazla eleman çalıştırmak istediğini belirtti.

"Cebimde ekmek parası dahi yokken KOSGEB desteğiyle işyerimi açtım"

2014 yılında eşinin rahatsızlanması sonucu çalışamadığını anlatan Girişimci Sabiha Şişman, "İki tane küçük çocuğum var. Geçim sıkıntısı yaşadık. Ne yapalım diye düşünürken, iş aramaya çıktım. Cumhuriyet Meydanına geldiğimde hem ağlıyorum, hem de dua ediyorum. O sırada KOSGEB tabelasına gözüm takıldı. KOSGEB'e gittim. Sağ olsun Serhat Bey bizimle ilgilindi, bana yapacaklarımı anlattı. Ertesi gün tekrar KOSGEB'e gittim, bana yazılı bir şekilde yapacaklarımın listesini verdi. Beni de cesaretlendirdi, 'abla sen bunları hazırla, sen bu işi yapacaksın. Biz elimizden gelen desteği sağlarız, sen bu işe başla' dedi. Bende evrakları hazırladım. Cebimde ekmek parası dahi yoktu eşimde çalışmadığı için. Malzemeyi nasıl alacağım, nasıl yapacağım diye düşünürken Allah'ta nasip edince hepsi bir düzene giriyor. KOSGEB o dönemde 30 bin liraya kadar destek veriyordu. Hepsine teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular. Sadece maddi değil manevi olarak ta destek oldular. İnsanlar sen yaparsın dediklerinde insan biraz daha cesaretleniyor. Bende bu işi böyle kurdum. Çocuklarım yanımda. Memnunum, çalışıyorum" dedi.

"Moda tasarım bölümünü okuyarak işlerimi büyütmek istiyorum"

Üniversite sınavlarına girdiğini ve moda tasarım bölümünü okumak istediğini ifade eden Sabiha Şişman, "Ben, ayrıca sıfırdan elemanda yetiştirmek istiyorum. Yanıma birkaç tane işi almıştım. Ama öğrenmek istemiyorlar gibi oldu. Sonra müşterilerim, 'abla sen bu işin pratiğini iyi yapıyorsun, sen kurs aç, biz gelelim' dedi. Halk Eğitim Merkezine gittim, usta öğreticilik belgesi de aldım. Onlarla kurs açmak için başvuruda bulundum fakat pandemiden dolayı şu ana kadar kurs açmak nasip olmadı. İnşallah bu yıl kurs açabilirim. Üniversite sınavına girdim, moda tasarım okumak istiyorum. İşlerimi ilerletmek, büyütmek istiyorum. Eleman yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.

"Kredi kartı dahi vermezken şimdi kendi işimin patronuyum"

Bankaların kendisine bir zamanlar kredi kartı dahi vermediğini söyleyen Şişman, şöyle konuştu: "O dönemde iş yeri açarken hiçbir banka kredi vermemişti. Bırakın kredi kartı dahi vermemişlerdi. Ama KOSGEB'ten destek aldım. Şu anda işlerim iyi, hem satış yapıyorum, hem çeyiz yapıyorum, sıfır dikim yapıyorum, tamir yapıyorum, en çok tamir yapıyorum. Yırtık, yanık ya da dar gelen elbiseleri açıyoruz. Vatandaşın kıyafetini açıkçası çöpe attırmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Girişimcilerimize desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz"

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, girişimci Sabiha Şişman'ı işletmesinde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şişman ile bir süre sohbet eden Erol, KOSGEB'in girişimcilere yönelik yeni destek paketinden bahsederek bilgilerde verdi.

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ise, şunları kaydetti: "KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü olarak girişimcilerimize desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bugün de kendi yetenekleri ve kendi imkanları nispetinde bir terzi işletmesi kurmuş bir kadın girişimcimizin yanındayız. İnsanımızın kendi yetenekleri çerçevesinde bir şeyler yapabilmesini önemsiyoruz. Çok sayıda Kastamonu'da bu şekilde irili ufaklı girişimciyi destekledik. Bu işletmelerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde kendi işini başarılı bir şekilde yürüten, kendi hayatına ve ülke ekonomisine katkı sunan insanlarımızı gördüğümüz zamanda mesleki manada da önemli bir mutluluk yaşıyoruz"

Girişimci Sabiha Şişman'a 30 bin lira destekte bulunduklarını belirten Erol, şunları söyledi: "Girişimci destek programımız geleneksel ve ileri girişimci bağlamında yenilendi. Özellikle imalat sanayinde olan girişimcilerimize daha fazla hibe destek sunabilme imkanına sahibiz. İleri girişimcilerimize 360 bin TL'ye kadar destek verebiliyoruz. Ayrıca KOSGEB ile işini kurmuş girişimcilerimize de 70 bin liraya varan miktarda faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Biz Kastamonu'da çok sayıda girişimciyi destekledik ama daha fazla girişimci kabiliyeti insanımız olduğunu biliyoruz. Biz bu işletmeye 30 bin lira destek sağladık. KOSGEB devletimizin daha çok insana dokunan, her insana ulaşabilen 81 ilde örgütlenmiş bir kurumudur. İstiyoruz ki insanımız daha fazla üreten, daha fazla girişimde bulunan bizimle de daha fazla temasa geçen bir yapıda olsun ve biz de onlara katkı verelim" - KASTAMONU

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Güncel
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 12:05:42. #1.15#
title