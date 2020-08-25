Son dakika... Gözü yaşlı Hatice teyzeyi Ömer Çelik teselli etti Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan ve hayvanlarının telef olduğunu gözyaşları içinde izleyen Hatice Eroğlu'nu ziyaret ederek teselli etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan ve hayvanlarının telef olduğunu gözyaşları içinde izleyen Hatice Eroğlu'nu ziyaret ederek teselli etti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı olduğunu ve en kısa sürede tüm yaraların sarılacağını söyledi.

Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında Hatice Eroğlu'nun evi alevlere teslim oldu ve hayvanları da telef oldu. Eroğlu, bu durumu gözyaşları içinde seyrederken yürekleri burktu. Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yangında zarar gören Kuyubeli Mahallesi ile Hatice Eroğlu'nu ziyaret ederek vatandaşları teselli etti. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olduğunu ve en kısa sürede tüm yaraların sarılacağını kaydederek "Devlet sizin, milletin devleti" dedi.

Yangında kimsenin canına zarar gelmemesinin en büyük teselli kaynağı olduğunu belirten Çelik, "Bundan sonra Aile Bakanlığımız yardıma geliyor. Çevre Bakanlığımız ile AFAD ekipleri köyleri geziyor. Kimin ne zararı varsa hepsi telefi edeceğiz. Tüm yetkililer burada kimin ne eksiği varsa yerine koyacağız. Acil olarak yarın ailelerimize maddi yardımlar dağıtılacak. Elektrik belki yarın sabaha kadar verilmeyecek. Yangını tetikleyebilir. Vali Bey'in mücadelesi evlerin boşaltılması çok önemliydi. Çok büyük bir alan yandı. Devlet sizin ve milletin devleti. Hatice abla ben senin kardeşinim. Sen buralara uğrama arkadaşlar burayı toparlasın biz hepsini halledeceğiz. Hasar tespit yapılıyor. Hayvanları kaldıralım hastalık olur. Muhtarlarımız ekiplerimize yardımcı olsunlar. Tüm Bakanlığımız burada devlet sizin devletiniz. Tüm kurumlar emrinizde. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. En kısa sürede sizi normale döndüreceğiz." diye konuştu.

"DEVLETİMİZE DE YAZIK"

Evi yanan Hatice Eroğlu, Cumhurbaşkanına ve devlete teşekkür ederek yaşanan olayların psikolojini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Çelik'in devletin her yarayı saracağını açıklamasının ardından bir vatandaş "Devletimize de yazık, acil ihtiyaç giderilsin, biz elbirliği ile toparlarız" dedi. Çelik, daha sonra yanan cami ve mahalleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA