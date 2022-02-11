Son dakika: Gözü dönen hasta yakınları 5 hastane personelini darp etti

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrasında yaralanan yakınlarını hastaneye getiren 3 şahıs, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek 5 hastane çalışanını feci şekilde darp etti.

Olay, 8 Şubat Salı günü gece saat 23.40 civarında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K., B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 3 şahıs, gece saatlerinde trafik kazasında yaralanan bir yakınlarını hastaneye getirdi. Acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, tetkiklerin neticesinin beklenmesi için müşahede alanında bekletildi. Bu sırada görevli doktor ve hemşireler, durumu ağır olarak hastaneye getirilen başka bir hastaya müdahale edebilmek için müşahede odasından ayrıldı.