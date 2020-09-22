Son Dakika | Göztepe, Guilherme'yi getirecek
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Son Dakika | Göztepe, Guilherme'yi getirecek

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor.

Son Dakika | Göztepe, Guilherme'yi getirecek
22.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:09

Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Burak, Kubilay, İrfancan, Ideye, Ndiaye, Megyeri, Nwobodo ve Burekovic'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin işini bitirdiği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in Brezilyalı orta sahanın transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşma sağladığı vurgulandı. Trabzonspor'la tüm pürüzleri gideren yönetimin Guilherme ile pazarlık masasında olduğu ve transferin her an bitebileceği bildirildi. Oyuncu ile yapılmakta olan görüşmeler neticesinde transferin netlik kazanması bekleniyor.

Avrupa'da Portekiz'de Braga ve Gil Vicente, Polonya'da Legia Varşova ve İtalya'da Benevento formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Yeni Malatyaspor'da 1.5 sezon top koşturan Guilherme, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza attı. Bordo-mavililerde geçen sene 14 resmi maça çıkan oyuncu 2 gol kaydetti. Guilherme bu sezon ise 2 lig maçında toplam 90 dakika sahada kaldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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