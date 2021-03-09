Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman fırtınası

SPOR Toto Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 3-1 yenerek son 5 maçında 13'üncü puanını toplayan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, fark yaratmaya başladı. İlhan Palut'un vedasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başına 21'inci haftadan itibaren geçen Karaman ilk 4 maçında hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaybeden Ünal Karaman yönetimindeki Göz-Göz, sadece Yeni Malatyaspor'la berabere kalabildi. Geldiği ilk haftalarda başarısız sonuçlara imza atan deneyimli teknik adam eleştirilere maruz kalsa da takımı toplamayı başardı.

Oyuncuları ve camiayı yakından tanımaya başlayan Ünal Karaman, 25'inci haftada iç sahada oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ateşi yaktı. O müsabakadan 2-1 galip ayrılan İzmir ekibi, ertesi hafta Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi, daha sonra Gürsel Aksel'de Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, BB Erzurumspor galibiyetiyle iyice rahatladı. Göztepe, Ünal Karaman'la çıktığı 9 maçta 12 gol atarken, ağlarında 11 gol gördü. Kadro istikrarını da yakalayan Ünal Karaman, hem camiaya hem de taraftara gelecek adına umut vermeyi başardı.

SEPİL'İN ÇİFTE MUTLULUĞU

Disiplinli yapısıyla tanınan 54 yaşındaki teknik adam, alınan başarılı sonuçların kendilerini yavaşlatmayacağını ve asla rehavete kapılmayacaklarını söyledi. Ciddiyetle bu sezonun kalan maçlarına hazırlanacaklarını ifade eden Karaman, "Puan durumunda rahat gözüksek de daha fazla çalışacağız. Eksik gördüğümüz yönlerimizi geliştireceğiz. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takımdaki arkadaşlık başarıyı getiriyor. Her karşılaşma bizim adımıza çok önemli" yorumunu yaptı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de Erzurumspor galibiyetiyle çifte mutluluk yaşadı. 8 Mart'ta dünyaya gelen Sepil'e Göztepeli futbolcular 66'ncı yaş gününde galibiyet armağan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ