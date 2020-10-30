Son dakika: Göztepe - Alanyaspor maçı ertelendi! Göztepe - Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? İzmir'de hangi maçlar ertelendi?

31 Ekim Cumartesi oynanacak Göztepe- Alanyaspor maçı ertelendi. Göztepe - Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? İzmir'de hangi maçlar ertelendi?

İzmir'de meydana gelen ve büyük hasarlara neden olan deprem sonrası Göztepe-Alanyaspor maçı dahil toplam 4 maç ertelendi.

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen depremde bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı 4 karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

İZMİR'DE HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.