Son dakika... Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi

Goodyear'ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i kattı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Goodyear Ventures, otonom teslimat şirketi için birden fazla yatırımcıyı bir araya getirerek 17 milyon dolar kaynak yarattı.

2014'te kurulan Starship Technologies, otonom robot ağı ile müşterilere doğrudan market ve gıda ürünleri teslimatı yapıyor. Şirketin her gün binlerce teslimat gerçekleştiren elektrikli, otonom robotları, dünya genelinde birçok şehirde milyonlarca kilometre mesafe katederek insanlara temassız ve pratik bir teslimat hizmeti sunuyor.

Goodyear Ventures'ın yatırım yaklaşımı, elektrikli ve otonom teknolojiler dahil olmak üzere mobiliteyi şekillendiren çeşitli temalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Girişim sermayesi fonu, gündelik bağlantıları kolaylaştıran sürdürülebilir, güvenli ve yeni mobilite deneyimlerine ilişkin benzer bir vizyona sahip, tohum aşamasından büyüme aşamasına kadar girişimlerle ortaklık kurarak Goodyear'ın inovasyon geçmişini güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Ventures Kıdemli Müdürü Abhijit Ganguly, otonom teslimat hizmetlerinde devrim yapan Starship'in bu yolculuğuna katılmaktan heyecan duyduklarını belirterek, "Goodyear'ın güvenilir hizmet geçmişi, otonom araç şirketlerine yönelik geliştirdiği çözümlerle birleşerek pazarda Starship'i desteklemek için somut bir platform oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu