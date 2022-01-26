Son Dakika | Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen İlçesinde bayan sürücünün kullandığı aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Gönen İlçesinde bayan sürücünün kullandığı aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gönen Tırnova Mahallesi Turizm Meslek Lisesi önünde bayan sürücü E.A.G'nin kullandığı 10 ADT 240 plakalı otomobil S.B nin kullandığı 10 AES 277 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü S.B yaralanırken; Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - BALIKESİR

Son Dakika | Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Turizm, 3. Sayfa, Haber

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