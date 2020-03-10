Son dakika golleri Diyarbekirspor'un kabus oldu TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un son dakikalarda kalesinde gördüğü goller kabus oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un son dakikalarda kalesinde gördüğü goller kabus oldu.



Yeşil kırmızılı takım, 5 maçta son anlarda yediği gollerle puan kayıpları yaşadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Bayrampaşa ve Osmaniyespor maçlarını 2-2 tamamlarken, 2-1 önde olduğu Pazarspor maçını 3-2 ve 1-1 devam eden Nazilli Belediyespor maçını da 3-1 kaybetti. Sezonun ikinci yarısında ise deplasmanda 1-0 önde olduğu Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Altındağ Belediyespor maçlarını son dakikada gol yiyerek 1-1 tamamlarken, evinde de 0-0 devam eden Batman Petrolspor mücadelesini son saniyelerde yediği golle 1-0 kaybetti. Diyarbekirspor, son dakika golleriyle tam 13 puan kaybetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA