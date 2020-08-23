Son Dakika: Göle düşen adamı dalgıç polisler kurtardı Gelen son dakika haberine göre Göle düşen adamı dalgıç polisler kurtardı -Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen şahıs, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı Adana'da arkadaşları eğlendiği sırada köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen şahıs, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Göle düşen adamı dalgıç polisler kurtardı

-Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen şahıs, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da arkadaşları eğlendiği sırada köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen şahıs, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Mehmet K. adlı şahıs, gece Çatalan Köprüsüne gitti. Bir süre burada arkadaşlarıyla eğlenen Mehmet K. dengesini kaybederek köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Bunun üzerine arkadaşları hemen polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, botla birlikte hızla olay yerine geldi. Polisler, göle girerek düşen şahsı kısa sürede kurtardı. Bota alınıp kıyaya getirilen şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA