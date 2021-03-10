Ardahan'da mutasyonlu virüs alarmı: 2 bina karantinaya alındı
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Ardahan'da mutasyonlu virüs alarmı: 2 bina karantinaya alındı

10.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:06
Ardahan'da mutasyonlu virüs alarmı: 2 bina karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki binada 2 kişinin korona virüsü testi pozitif çıktı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki binada 2 kişinin korona virüsü testi pozitif çıktı. Her iki bina da mutasyonlu virüs iddiasıyla karantinaya alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki binada, yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre Ardahan'ın Göle ilçesinde Salim bey mahallesinde bulunan 2 apartmanda oturan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki apartmanda pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı. Karantinanın, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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