Son dakika! Gölcük'te trafik kazası: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
20.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:33
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Halıdere girişi mevkisinde, M.B. idaresindeki 41 KK 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA