Son Dakika: Gölcük'te orman yangını (2) Bir son dakika haberine göre DONANMA HELİKOPTERİ HAVADAN MÜDAHALE ETTİGölcük Halıdere Roma Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

DONANMA HELİKOPTERİ HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Gölcük Halıdere Roma Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gölcük Donanma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan helikopterin de desteklediği yangın söndürme çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Gölcük ve Karamürsel ekiplerinin yanı sıra, Sakarya ve İstanbul Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arazözler de takviye olarak geldi. Yangının yoğun ormanlık alanda olması sebebiyle iş makineleri tarafından bölgede yeni yollar açıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

?20 DÖNÜM ALAN ETKİLENDİYangının zeytinlik ve makilik bir alanda meydana geldiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bulunduğumuz yer, Kocaeli Gölcük ilçesi Halıdere Roma Mezarı'nın üzerindeki alan. Bu bölgeden saat 14.00 civarında yangın ihbarı yapıldı. İhbarın yapılmasının hemen akabinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler ve Gölcük Belediyesi'ne bağlı ekipler hızlıca olay yerine intikal ettiler. Aynı zamanda Gölcük Ana Üs Komutanlığı ile irtibata geçtik. Gölcük Ana Üs Komutanlığı helikopter ile havadan yangına müdahale etti. Şu an itibariyle yangın, saat 16.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Etkilenen alan bir kısım zeytinliklerin bulunduğu, genelde makilik diye tabir edebileceğimiz bir bölge. Yangının kuvvetli olduğu bölge 5 dönümlük bir alan, ama etkilenen toplam alanı 20 dönüm olarak nitelendirebiliriz. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadı" dedi.

Kaynak: DHA