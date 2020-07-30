Son Dakika: Gölbaşı'ndaki kurban satış ve kesim merkezi bayrama hazır Son dakika haberi... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan kurban satış ve kesim merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan kurban satış ve kesim merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olası sorunlara karşı bütün önlemlerini tamamlayan belediye ekipleri, salgın süreci kapsamında birçok tedbirin düşünülerek tasarlanan Oğulbey mevkisindeki alanda deneme kesimi gerçekleştirdi.

Merkezde inceleme yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz tatbikat ile artık hazırız. Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirilmesini sağlamak adına bütün ekiplerimiz görev başında olacak." ifadesini kullandı.

Ankaralı ve Gölbaşılı vatandaşlara kaliteli hizmet verilmesi için tasarlanan alanın teknolojik, hijyenik ve modern bir kesim alanı olduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dini vecibelerimize uygun olarak, profesyonel kasaplar eşliğinde helal ve hijyenik olan mobil kesim ünitelerimizde ilk kurban kesimini gerçekleştirdik. Tesisimizde 8 dakikada 8 parça olarak teslim edilecek olan kurbanlıklarınız ile sağlıklı ve kaliteli bir şekilde hizmet alabileceksiniz. 100 kurban çadırı konumlandırdığımız alan, 100 bin metrekare üzerine kuruldu."

Başkan Şimşek, otopark alanının da hazır olduğunu ve vatandaşların hiçbir zorluk ile karşılaşmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA