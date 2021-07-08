Son dakika... Gölbaşı'nda çocuklara yönelik düzenlenen yaz şenlikleri 10-11 Temmuz'da başlıyor
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Son dakika... Gölbaşı'nda çocuklara yönelik düzenlenen yaz şenlikleri 10-11 Temmuz'da başlıyor

Son dakika... Gölbaşı'nda çocuklara yönelik düzenlenen yaz şenlikleri 10-11 Temmuz'da başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın öğrencilerine müjdeyi verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın öğrencilerine müjdeyi verdi. Gölbaşı Belediyesi Çocuk Yaz Şenliği 10-11 Temmuz tarihlerinde başlıyor.

Gölbaşı Belediyesi Çocuk Yaz Şenliği 10-11 Temmuz tarihlerinde başlıyor. Gölbaşı Şehir Parkı'nda gerçekleşecek olan şenliklerde program sunucusu, palyaço, masal kahramanlarından oluşan ekip, çocuklara oyunlar oynatıp yarışmalar yaptıracak. Alanda bulunacak olan pamuk şeker standı ise şeker tadında bir gün geçirmek isteyen minikleri bekliyor olacak.

Şenliğin bu cumartesi pazar günü gerçekleşeceğini ve akşam saat 19.00 kadar devam edeceğini müjdeleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Sihirbaz, ipli kukla şov, jonglör gösterisi, sihirli balon şov, yüz boyama, balonlu etkinlik gibi pek çok eğlence çocuk şenliğimizde siz değerli kardeşlerimizi bekliyor olacak. Aynı zamanda alana kuracağımız zıp zıp, survivor parkur ile çocuklarımız eğlenceli anlar yaşayacak" dedi. - ANKARA

Son dakika... Gölbaşı'nda çocuklara yönelik düzenlenen yaz şenlikleri 10-11 Temmuz'da başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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