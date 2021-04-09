Son dakika! Gökçeada'da 1 köy, karantinaya alındı
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Son dakika! Gökçeada'da 1 köy, karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Gökçeada'da 1 köy, karantinaya alındı

Son dakika haber... ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gökçeada'ya bağlı Şirinköy köyü, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar, bazı istisnalar dışında yasaklandı. Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları ise Gökçeada Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.Alınan kararlara uymayanlar hakkında, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası kesilecek ve aykırılığın durumuna göre ilgili maddeler kapsamında işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği gerekli adli işlem yapılacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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