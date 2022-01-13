Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle çöken toprağın altında kalan yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri ulaştı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle çöken toprağın altında kalan yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy Mahallesi'ndeki arazide yağış nedeniyle göçük altında köpeklerin kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire bakanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Hızla yapılan müdahale sonucunda 6 köpek yavrusu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. - AYDIN

Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika! Göçük altında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

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