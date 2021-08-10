Son Dakika | Göcek'teki yangın büyümeden söndürüldü
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Son Dakika | Göcek'teki yangın büyümeden söndürüldü

Son Dakika | Göcek'teki yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Dikmentepe mevkiindeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önledi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Son Dakika | Göcek'teki yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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