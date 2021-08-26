Göç zamanı başlayan leylekler görsel şölen sundu

Göç zamanı başlayan leylekler görsel şölen sundu Göç mevsimi başlayan leylek sürüsü İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu.

Göç zamanı başlayan leylekler görsel şölen sundu

İSTANBUL - Göç mevsimi başlayan leylek sürüsü İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte leyleklerin Afrika yolculuğu başladı. 120 gün süren kuluçka döneminin ardından yavruların büyümesi ve yaz mevsiminin de yavaş yavaş sona ermesi ile yaklaşan sonbahar öncesi bir kez daha havalanan leylek sürüsü geçtiğimiz hafta geçiş güzergahı olan Hatay semalarında görülmüştü. Leyleklerin İstanbul semalarından geçerken oluşturduğu görsel şölen kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar da leyleklerin göçünü ilgi ile izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik