Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
Son dakika haberi: Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu Leylekler Adana'nın Kozan ilçesinde gün batımında görsel şölen oluşturdu.
Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
ADANA - Leylekler Adana'nın Kozan ilçesinde gün batımında görsel şölen oluşturdu.
Kozan ilçesinde onlarca leyleğin sürü halinde uçması gökyüzünde gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Leylekler ilçede görenleri hayran bıraktı. Leyleklerin uzun süre gökyüzünde dönerek ilerlemeleri ve aynı anda hareket etmeleri görsel bir şölen sundu. Bir süre sonra Leylekler gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL