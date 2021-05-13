Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu Leylekler Adana'nın Kozan ilçesinde gün batımında görsel şölen oluşturdu.

Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu

ADANA - Leylekler Adana'nın Kozan ilçesinde gün batımında görsel şölen oluşturdu.

Kozan ilçesinde onlarca leyleğin sürü halinde uçması gökyüzünde gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Leylekler ilçede görenleri hayran bıraktı. Leyleklerin uzun süre gökyüzünde dönerek ilerlemeleri ve aynı anda hareket etmeleri görsel bir şölen sundu. Bir süre sonra Leylekler gözden kayboldu.

Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü
Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Göç eden Leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:33:30. #1.16#

title