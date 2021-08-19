Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü
Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 5 leylek göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti.
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 5 leylek göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti.
Bugün, ilçeye bağlı Sarıibrahimli Mahallesi Mezarlığı yakınında göç dönemindeki 5 leyleğin vücutlarına derin yaralarak alarak öldüğünü gören vatandaşlar, durumu Milli Parklar Müdürüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekip, leyleklerin yüksek gerilim hattına çarparak öldüğünü tespit edili.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan