Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü

Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 5 leylek göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 5 leylek göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti.

Bugün, ilçeye bağlı Sarıibrahimli Mahallesi Mezarlığı yakınında göç dönemindeki 5 leyleğin vücutlarına derin yaralarak alarak öldüğünü gören vatandaşlar, durumu Milli Parklar Müdürüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekip, leyleklerin yüksek gerilim hattına çarparak öldüğünü tespit edili.


Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü
Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
'AFGANİSTAN'DAKİ SON DALGANIN ETKİSİ 10-15 GÜNDE HİSSEDİLECEK'
'AFGANİSTAN'DAKİ SON DALGANIN ETKİSİ 10-15 GÜNDE HİSSEDİLECEK'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:22:29. #1.16#

title