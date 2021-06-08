Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Cumhurbaşkanımıza, TTK'ya işçi alınması talebimizi ilettim"

Son dakika haberine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 4 Haziran'da gerçekleştirilen Zonguldak MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a madenci kıyafetli bir fotoğrafını hediye etti ve TTK'ya işçi alınması talebini iletti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 4 Haziran'da gerçekleştirilen Zonguldak MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a madenci kıyafetli bir fotoğrafını hediye etti ve TTK'ya işçi alınması talebini iletti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınan bin 500 madenci için teşekkür etti. Ancak emeklilikler nedeniyle işçi açıklarının gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Yeşil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuruma işçi alınması talebini iletti.

Görüşme hakkında bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Uzunmehmet Camii, Maske Fabrikası ve Filyos Limanı açılışı nedeniyle Zonguldak'ı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız ile MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılışında görüşme olanağı buldum. 2008 yılında Kozlu'da maden ocağına giren Sayın Erdoğan'ın, ocak çıkışında maden işçilerini selamladığı sırada çekilen bir fotoğrafını kendisine hediye ettim. Son olarak 2019 yılında TTK'ya toplu alımı yapılan 1500 üretim işçisi için teşekkür ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza, o tarihten sonra da emekliliklerin sürdüğünü anlatım. TTK'da ciddi işçi açıklarının oluştuğunu belirterek kurumun işçi açıklarının giderilmesi talebimizi kendilerine ilettim. Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgi ve verdiği destek nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı