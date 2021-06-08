Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Cumhurbaşkanımıza, TTK'ya işçi alınması talebimizi ilettim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Cumhurbaşkanımıza, TTK'ya işçi alınması talebimizi ilettim"

Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil: 'Cumhurbaşkanımıza, TTK'ya işçi alınması talebimizi ilettim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 4 Haziran'da gerçekleştirilen Zonguldak MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a madenci kıyafetli bir fotoğrafını hediye etti ve TTK'ya işçi alınması talebini iletti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 4 Haziran'da gerçekleştirilen Zonguldak MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a madenci kıyafetli bir fotoğrafını hediye etti ve TTK'ya işçi alınması talebini iletti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınan bin 500 madenci için teşekkür etti. Ancak emeklilikler nedeniyle işçi açıklarının gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Yeşil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuruma işçi alınması talebini iletti.

Görüşme hakkında bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Uzunmehmet Camii, Maske Fabrikası ve Filyos Limanı açılışı nedeniyle Zonguldak'ı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız ile MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılışında görüşme olanağı buldum. 2008 yılında Kozlu'da maden ocağına giren Sayın Erdoğan'ın, ocak çıkışında maden işçilerini selamladığı sırada çekilen bir fotoğrafını kendisine hediye ettim. Son olarak 2019 yılında TTK'ya toplu alımı yapılan 1500 üretim işçisi için teşekkür ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza, o tarihten sonra da emekliliklerin sürdüğünü anlatım. TTK'da ciddi işçi açıklarının oluştuğunu belirterek kurumun işçi açıklarının giderilmesi talebimizi kendilerine ilettim. Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgi ve verdiği destek nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Cumhurbaşkanımıza, TTK'ya işçi alınması talebimizi ilettim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:16:56. #1.15#

title