GKRY'de korkutan yangın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) öğlen saatlerinde sıcak havanın etkisiyle çıkan yangın nedeniyle Tala köyünde tahliye çalışmaları başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) öğlen saatlerinde sıcak havanın etkisiyle çıkan yangın nedeniyle Tala köyünde tahliye çalışmaları başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Baf bölgesi yakınlarındaki Tala köyünde yerel saatle 15.00 sıralarında sıcak havanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle köyde tahliye çalışmaları başlatıldı. Bölgede güçlü rüzgar ile sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Köyde halkının da alevlere su hortumlarıyla müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldiği bildirildi.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, yangın nedeniyle çok sayıda tarım arazisinin zarar gördüğü aktarıldı. Yangına 5 itfaiye aracı ve 2 helikopter ile müdahale edilmesine rağmen hala kontrol altına alınamazken, İngiliz üssüne ait 2 yangın söndürme helikopteri de alevleri kontrol altına alma çabalarına katıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı