Son dakika! Girişimci İşadamları Vakfı'ndan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye tebrik mesajı Açıklaması

Girişimci İşadamları Vakfından (GİV) yapılan açıklamada, "Gerek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gerekse öncesinde farklı vazifelerde ülkemize hizmet eden Sayın Dr. Nureddin Nebati Bey'e inanıyor ve yeni atanmış olduğu Hazine Ve Maliye Bakanlığı görevinde muvaffakiyetler temenni ediyoruz." denildi.

GİV, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, GİV'in, üretim ve istihdamı artırmak için düşük faiz, yüksek yatırım politikasının Türkiye'ye ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İthalatın en düşük seviyelere inmesinin, girişimciyi destekleyen, yatırımcıyı teşvik eden, üretim ve ihracata yönelten politikalarla hız kazanacağı aşikardır. Türkiye'nin düşük faiz, bol katma değerli üretim, cari fazla, döviz ihtiyacının azalması ve enflasyonu geriletmek suretiyle ekonomik büyümeyi gerçekleştirme hedeflerinin ilerleyen zaman diliminde tutturulacağına inanıyoruz. Gerek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gerekse öncesinde farklı vazifelerde ülkemize hizmet eden Sayın Dr. Nureddin Nebati Bey'e inanıyor ve yeni atanmış olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde muvaffakiyetler temenni ediyoruz."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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