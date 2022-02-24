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Son Dakika | Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son Dakika | Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un Rus oyuncusu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un Rus oyuncusu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı.

Giresunsporlu oyuncu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı. Bugün saat 13.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman sonrası evine gitmek üzere yola çıkan Shapi Suleymanov'un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı araca Karadeniz Sahil Yolu Aksu mahallesi geçişinde bir otobüs arkadan çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Suleymanov'un kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi. - GİRESUN

Son Dakika | Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Rus, Spor, Haberler

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