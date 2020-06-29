Son dakika! Giresun Valisi Ünlü, AA Trabzon Bölge Müdürü Sel'i kabul etti Gelen son dakika haberlerine göre Giresun Valisi Enver Ünlü, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i kabul etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i kabul etti. Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi. Zafer Sel de Vali Enver Ünlü'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret sonunda Sel, Vali Ünlü'ye AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi. Kaynak: AA