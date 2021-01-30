Giresun merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu
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Giresun merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu

30.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:41

Giresun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Giresun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Giresun Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bulancak ilçesinde A.K, Ö.K.T, K.B, A.K.B. ve H.İ.T. tarafından örgütlü tefecilik suçu işlendiği belirlendi.

Ekipler, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi.

Eş zamanlı 5 adrese düzenlenen operasyonda, A.K, Ö.K.T, K.B, A.K.B. ve H.İ.T. gözaltına alındı. Aramalar sırasında 12 dekont, 31 ödeme alma talimatı, 32 satış sözleşmesi, vekaletname, tapu, çek defteri, 5 cep telefonu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Bulancak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı. Ö.K.T, K.B, A.K.B. ve H.İ.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Giresun merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu
Giresun merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu
Giresun merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu
Giresun merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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