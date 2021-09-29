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Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, H.A, Ö.Ş. ve G.G. gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 2,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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