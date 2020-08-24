Son Dakika: Giresun'daki selden zarar gören Doğankent'te hafriyat kaldırma çalışması başlatıldı Son dakika haberine göre Giresun'da, selden zarar gören Doğankent ilçesinde, hafriyat kaldırma çalışması yapılıyor.

Giresun'da, selden zarar gören Doğankent ilçesinde, hafriyat kaldırma çalışması yapılıyor.

İlçe merkezine dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, iş makinalarıyla kaldırılırken, Giresun İl Özel İdaresi, DSİ, Giresun Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler caddeler, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ve kumları temizliyor.

Toprak altında kalan araçlar, vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, Tirebolu-Doğankent kara yolunda 4 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, alternatif güzergah üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

İlçede esnaf da dükkanlarındaki malzemeleri dışarıya atarak iş yerlerinin temizliğini yapıyor.

Harşit Deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralinin su havzasının içi, tamamen ağaç ve plastik atıklarıyla kaplandı. Suyun rengi atık malzemeler nedeniyle değişti. Santralin su havzası havadan görüntülendi.

Öte yandan ilçeye bağlı 9 köyün yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu ve bu köylere elektrik verilemediği bildirildi.

Kaynak: AA