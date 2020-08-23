Son Dakika | Giresun'daki selde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı
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Son Dakika | Giresun'daki selde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı

Gelen son dakika haberlerine göre GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın (23) acı haberi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki ailesine verildi.

Son Dakika | Giresun'daki selde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı
23.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:11

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın (23) acı haberi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki ailesine verildi. Kıran'ın baba evinin bulunduğu apartman ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 

Giresun'un Doğankent ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Ordu sınırındaki Abdal deresi ile Dereli ilçesindeki dere taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladığı Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Eceabat ilçesindeki Çamburnu Sitesi'ndeki evine giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Müjdat ve annesi Filiz Kıran'a acı haberi verdi. Şehidin baba evinin bulunduğu apartmana çok sayıda Türk bayrağı asıldı. Şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Kuran-ı Kerim okundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

Şehit Uzman Çavuş Onur Kıran'ın yarın memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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